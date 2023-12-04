США бросили Украину на произвол судьбы

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США, передает The Guardian.

Сенат США провел процедурное голосование по запросу президента Джо Байдена на дополнительное финансирование национальной безопасности. В рамках этого запроса обсуждался законопроект о выделении 106 млрд долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Для того чтобы проект был одобрен в Конгрессе, необходимо было набрать шестьдесят голосов. По последним данным, в ходе голосования в Сенате было зафиксировано 40 голосов "за" и 43 "против".