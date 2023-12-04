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В Управлении образования города Баку сообщили, что в учебных заведениях во время землетрясения, произошедшего 7 декабря, в местах, где ощущались толчки, педагогический и ученический коллективы собрались в заранее определенных местах во дворе, удаленных от здания. Руководство школ рекомендовало ученикам и родителям не волноваться и не паниковать. При этом в некоторых учебных заведениях родители добровольно забрали детей. Учебный процесс в школах Баку продолжается. Ни в одном учебном заведении не зафиксировано разрушений.

* * * 09:48 В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи не поступало обращений в связи с землетрясением магнитудой 5,6 балла, произошедшем сегодня утром в Каспийском море, сообщили в TƏBİB.

* * * 09:41 Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало ситуацию после землетрясения, зарегистрированного в Азербайджане. Согласно сообщению, в МВД Азербайджана не поступало никакой информации о разрушениях и жертвах в результате землетрясения в Баку и прилегающих районах. В связи с землетрясением даны особые поручения, полиция перешла на усиленный режим работы, организована бесперебойная служба с привлечением дополнительных сил. Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли сказал, что, возможно, на территории Азербайджана после землетрясения будут зафиксированы афтершоки (повторные толчки), призвав население не волноваться: «Сильного землетрясения в Баку не ожидается. Повторные толчки возможны, но они не будут разрушительными».

* * * 09:27 Произошедшее в Баку землетрясение не повлияло на работу Бакинского метрополитена, сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен». Согласно информации, поезда курсируют по обычному графику, все оборудование находится в рабочем состоянии. В соответствии с поручением руководства ЗАО «Бакинский метрополитен» проводится внеочередной осмотр всех сооружений и оборудования, входящих в инфраструктуру метрополитена, в том числе инфраструктуры электродепо. В Управлении Государственной дорожной полиции Баку призывают участников движения быть внимательными и осторожными на дорогах. Учитывая интенсивность движения транспорта на улицах и проспектах после землетрясения, сотрудники полиции принимают необходимые меры, обеспечивают безопасность движения на дорогах.

* * * 09:09 Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 7 декабря 2023 года в 08:16 по местному времени в Каспийском море на глубине 68 км произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в МЧС. В ведомстве отметили, что землетрясение ощущалось в городе Баку и его окрестностях. «Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в МЧС не поступало», - подчеркнули в МЧС.

*** 08:50 Как сообщили haqqin.az в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в 08:16 по местному времени. Очаг подземных толчков располагался в Каспийском море.

Землетрясение магнитудой 5,6 в Баку pic.twitter.com/uZumEvLWq1 — Bellman13 (@Bellman138) December 7, 2023