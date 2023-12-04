Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Армии Исламской Республики Иран контр-адмиралом Шахрамом Ирани посетила Военный институт имени Гейдара Алиева и N-скую воинскую часть ВМС Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, сначала прибывшая в Военный институт делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на территории института. Затем гостям рассказали о истории создания и деятельности Военного института.

После иранской делегации предоставили подробную информацию о мероприятиях по боевой подготовке, проводимых с личным составом в N-ской воинской части ВМС, были даны ответы на интересующие их вопросы.