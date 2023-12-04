Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 10:25

Президент Джо Байден выступил с неожиданным признанием, которое может очень многое изменить на выборах 2024 года. Выступая на мероприятии по сбору средств в Бостоне, он заявил, что может отказаться от участия в выборах, если в них не будет участвовать Дональд Трамп. «Если Трамп не будет участвовать в гонке, я не уверен, что сам буду участвовать в ней», - сказал Байден. И добавил к этому: «Мы не должны позволить ему выиграть».

В последние недели тон президента США по отношению к своему возможному противнику на выборах становится все более резким. Байден представляет второй срок Трампа как прямую угрозу американской демократии. По его убеждению, республиканец и его ультраправое воинство MAGA (Make America Great Again) может уничтожить многие основные демократические права в стране. В тон лидеру ведущие продемократические издания публикуют крайне алармистские предсказания того, во что превратятся Соединенные Штаты в случае, если Трамп вернется в Белый дом. The Washington Post, например, опубликовала пространный манифест под заголовком «Трамповская диктатура становится все больше неизбежной», который уже много дней удерживает лидерство по количеству прочтений. Один из главных тезисов статьи: если Трамп получит номинацию от своей партии в качестве кандидата в президенты на выборах, его будет трудно, почти невозможно остановить. В этой связи перед демократами встает вопрос: каким образом Трампа все же можно остановить?

Один из наиболее реалистичных путей — путем целого набора судебных преследований. На минувшей неделе противники Трампа добились внушительной победы: суд отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года. До этого Верховный суд США, в котором Трамп накануне своего ухода из Белого дома укомплектовал почти все позиции своими адептами, постановил, что президенты имеют иммунитет к гражданской ответственности за действия, связанные с их служебными обязанностями. Однако в данном случае речь идет об иммунитете к уголовному преследованию, а это совершенно другая история. И вот судья Таня Чуткан объявила в своем постановлении, что «бывшие президенты не имеют особых условий (читай: иммунитета) при привлечении к федеральной уголовной ответственности за любые преступные действия, совершенные во время пребывания в должности».

Пока не ясно, ведет ли такой вердикт к запрету Трампу участвовать в выборах. Сам суд по делу о захвате его сторонниками Капитолия состоится в марте будущего года, когда пройдет так называемый «супервторник». В республиканском праймеризе тогда будут участвовать сразу 15 штатов, которые и определят судьбу номинанта. Однако власти ряда штатов уже сейчас начинают предпринимать усилия, чтобы вычеркнуть из бюллетеней имя Трампа. Лидирует в этом чисто демократический штат Калифорния. Но есть в этой президентской кампании и другой сюжет, который касается непосредственно Джо Байдена. Дело в том, что все большее число демократов начинают сомневаться в том, что он в случае повторного поединка с Трампом сможет победить. Главной причиной является его возраст — в прошлом месяце Байдену исполнился 81 год. Команда президента не слишком доверяет опросам общественного мнения, которые показывают, что в большинстве колеблющихся штатов Трамп опережает Байдена. Его советники говорят, что Байден оторвется от своего противника после того, как выборы выйдут на финишную прямую, и избиратели смогут напрямую сравнивать двух претендентов.

Но это — официальная версия. А в приватных разговорах активисты Демпартии все чаще начинают говорить о том, что Байден точно проиграет, и его нужно не мешкая поменять на более молодого лидера. И такие кандидаты имеются. Чаще всего называют губернатора Калифорнии 56-летнего Гэвина Ньюсома. У того почти голливудская внешность и хороший ораторский дар. На прошедших на днях межпартийных дебатах он вчистую разгромил губернатора Флориды, республиканца Рона Десантиса. Немаловажно и то, что к Ньюсому начинают приглядываться и зарубежные политики. В прошлом месяце губернатор побывал в Пекине, где его принял Си Цзиньпин и министр иностранных дел Китая Ван И. В кадровый резерв демократов входят и другие известные в стране региональные деятели. Среди них — губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи. Он также начал свою презентацию на международной арене, посетив Южную Корею, Тайвань и Японию. В Стране восходящего солнца его принял японский премьер-министр Фумио Кусида.