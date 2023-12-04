Согласно обвинению, 16 августа текущего года на участке азербайджано-армянской границы, проходящем по территории села Истису Кельбаджарского района, разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении была нарушена государственная граница Азербайджанской Республики с целью проведения диверсионно-террористических операций.

В результате оперативно-розыскных мероприятий представителями ВС Азербайджана был задержан член разведывательно-диверсионной группы Гагик Восканян.

При задержании у него обнаружено значительное количество боеприпасов. Задержанный оказал вооруженное сопротивление азербайджанским военнослужащим и попытался убить их.

Восканяну были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджана.

Восканян виновным себя не признал, заявив, что не помнит тех событий.

Судья отметил, что по статьям, которые предъявлены обвиняемому, Восканяну грозит пожизненное заключение.