Восканяну предъявили обвинения обновлено 11:34; фото; видео
Согласно обвинению, 16 августа текущего года на участке азербайджано-армянской границы, проходящем по территории села Истису Кельбаджарского района, разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении была нарушена государственная граница Азербайджанской Республики с целью проведения диверсионно-террористических операций.
В результате оперативно-розыскных мероприятий представителями ВС Азербайджана был задержан член разведывательно-диверсионной группы Гагик Восканян.
При задержании у него обнаружено значительное количество боеприпасов. Задержанный оказал вооруженное сопротивление азербайджанским военнослужащим и попытался убить их.
Восканяну были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджана.
Восканян виновным себя не признал, заявив, что не помнит тех событий.
Судья отметил, что по статьям, которые предъявлены обвиняемому, Восканяну грозит пожизненное заключение.
December 7, 2023
*** 10:38
В четверг, 7 декабря, проходит судебное заседание по уголовному делу в отношении задержанного в Кельбаджаре армянского диверсанта Гагика Восканяна.
На процессе в Сабунчинском районном суде прокурор Мушвиг Рагимов зачитывает обвинительный акт.
Напомним, член диверсионно-разведывательной группы ВС Армении Гагик Восканян 16 августа этого года был задержан подразделениями азербайджанской армии при попытке проникнуть на территорию Азербайджана с целью осуществления террористическо-провокационных операций. Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 214.2.1, 214.2.3 и 318.2 УК Азербайджана. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.
December 7, 2023
December 7, 2023