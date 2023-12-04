В России ученица устроила стрельбу в школе: есть погибшие

В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе. ЧП произошло в гимназии №5. «Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», - сообщил источник ТАСС.

По данным Baza, восьмиклассница ранила из дробовика трех человек и совершила самоубийство. РИА Новости сообщает о четырех раненых мальчиках. Администрация города передает, что четверо пострадали и двое погибли в результате стрельбы в гимназии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.