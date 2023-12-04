Кыргызстан обещает соблюдать антироссийские санкции

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев сообщил, что входящая в ОДКБ и ЕАЭС страна согласилась с просьбой Евросоюза соблюдать санкции против России. Однако отследить выполнение требований, по его словам, получается не всегда.

«Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли», — цитирует Кулубаева Интерфакс.

У Бишкека, как уточнил Кулубаев, есть договоренности по соблюдению санкций против Москвы, при этом Россия остается для страны основным торговым партнером.