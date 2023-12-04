Леонид Швец, автор haqqin.az 11:43

Утро среды 6 декабря началось с новости, что в Луганске в результате взрыва в автомобиле погиб Олег Попов – бывший депутат «Народного Совета ЛНР», бывший украинский прокурор, возглавлявший местный «парламентский комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы». Ранее на него уже совершалось покушение. А к вечеру появилась информация, что в Подмосковье обнаружен труп Ильи Кивы, бывшего народного депутата Украины, перешедшего на сторону врага.

В «народных республиках Донбасса» охота за коллаборантами идет постоянно. Из последнего: 8 ноября был ликвидирован бывший глава «народной милиции ЛНР» Михаил Филипоненко. Перед самым вторжением российских войск в Украину, 21 февраля 2022 года, его тоже пытались взорвать в машине. Получилось со второй попытки. Филипоненко считался организатором застенков на территории Луганщины, где издевались над подозреваемыми в работе на Украину. Но, конечно, мелкие луганские деятели не имели и тысячной доли скандальной известности, которой обладал Илья Кива, бывший в последнее время завсегдатаем кремлевских пропагандистских каналов, где нес несусветную дичь даже по меркам нынешней России. О его своеобычности говорит портрет, висевший у него дома в Киеве, который обнаружили украинские правоохранители при обыске. На нем Илья Кива изображен в образе итальянского дуче Бенито Муссолини. (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/1/7315938). Заслуживает особенного внимания загадка политического взлета человека, который при Викторе Януковиче был осужден за вымогательство взятки, будучи заместителем начальника областного управления по защите прав потребителей, но облегчил приговор, предоставив справку об инвалидности второй группы из-за черепно-мозговой травмы. В 2014 году он вдруг всплывает в качестве руководителя «Правого сектора» Полтавщины, возглавляет милицейский батальон, воевавший в АТО, и непонятным образом получает звание майора милиции.

Очевидно, Илья Кива каким-то образом приглянулся тогдашнему главе МВД Украины Арсену Авакову, и уже вскоре он становится заместителем начальника УМВД по Донецкой, позже – по Херсонской области, а в 2015 году возглавляет Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Головокружительная карьера для совершенно случайного человека в системе МВД. Позже он возглавил профсоюз министерства и стал советником Авакова. Тот одаривал его наградным оружием и орденами. Но в 2019 году Кива, еще недавно заявлявший, что любителей «русского мира» нужно «уничтожать, вырезать и не бояться… закапывать в землю и не пускать слюни!», оказывается в рядах пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и становится народным депутатом Украины, соратником кума Владимира Путина – Виктора Медведчука. Перед российским вторжением Кива покинул Украину, и из Испании приветствовал войну: «Украинскому народу нужно освобождение. И мы рассчитываем на вас, потому что я знаю, что украинцы, белорусы, россияне – это один народ, одна семья». Вскоре Кива перебрался в Москву, где его полюбили ведущие пропагандистских шоу в Останкино: еще бы, вот он, пример перековавшегося «хохла».