Заседание Стратегического совета высокого уровня Турция-Греция, который состоится в Афинах, будет способствовать укреплению отношений между двумя странами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по прибытии в столицу Греции.

Он встретился с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

"Я очень рад снова оказаться в Афинах спустя 6 лет... Сегодня мы находимся здесь с большой делегацией министров. Наши министры проведут очень содержательные встречи. Цель – увеличить объем торговли с 5,5 млрд долларов до 10 млрд долларов", - сказал Эрдоган.

Сакелларопулу, в свою очередь, отметила, что снижение напряжения между двумя странами положительно отразится на дальнейшем развитии сотрудничества.