Эрдоган встретился с президентом Греции и выразил радость обновлено 14:15
Заседание Стратегического совета высокого уровня Турция-Греция, который состоится в Афинах, будет способствовать укреплению отношений между двумя странами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по прибытии в столицу Греции.
Он встретился с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.
"Я очень рад снова оказаться в Афинах спустя 6 лет... Сегодня мы находимся здесь с большой делегацией министров. Наши министры проведут очень содержательные встречи. Цель – увеличить объем торговли с 5,5 млрд долларов до 10 млрд долларов", - сказал Эрдоган.
Сакелларопулу, в свою очередь, отметила, что снижение напряжения между двумя странами положительно отразится на дальнейшем развитии сотрудничества.
*** 13:14
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Афины, сообщают турецкие СМИ.
Эрдогана в поездке сопровождают министр иностранных дел Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр внутренних дел Али Ерликая, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национального образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер и другие официальные лица.
Ранее сообщалось, что в Греции Эрдоган примет участие в заседании Высшего совета сотрудничества.