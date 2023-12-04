Запад ставит ультиматум «Хезболле»

США, Франция, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия оказывают мощное давление на Бейрут, чтобы ливанская шиитская группировка «Хезболла» выполняла резолюцию 1701, принятую Советом Безопасности ООН летом 2006 года. По ее условиям, боевикам «Хезболлы» запрещено размещать свои силы южнее реки Литани. Об этом пишет израильское издание «Детали».

Однако практически сразу группировка стала ее нарушать, а находящиеся на юге Ливана миротворцы ООН (UNIFIL) не препятствовали этому. В итоге «Хезболла» прочно обосновалась на границе, и с 8 октября почти каждый день обстреливает израильскую территорию.

Как сообщают ливанские СМИ, Франция готовится к визиту спецпосланника США на Ближнем Востоке Амоса Хохштейна, который будет участвовать в переговорах. Предполагается, что их итогом станет уход «Хезболлы» из южного Ливана в обмен на вывод сил ЦАХАЛ с оспариваемых Ливаном территорий. В случае отказа США и Франция объявили о готовности начать войну против Ливана, утверждается в публикациях ливанских СМИ.

Кроме того, в публикации издания «Аль-Ахбар», которое связано с «Хезболлой», отмечается, что США и Франция требуют продлить срок каденции командующего ливанской армией Джозефа Ауна (он занимает эту должность в 2017 года). Отмечается, что только ему из всей армейской верхушки Ливана доверяют западные страны. В том случае, если этого не произойдет, это приведет к прекращению финансовой помощи ливанской армии.