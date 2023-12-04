Снуп Догг все-таки даст концерт в Ереване
Концерт американского рэпера Снуп Догга в Ереване состоится в 2024 году, заявила журналистам министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.
«Сейчас согласовываются сроки. Компания-организатор по завершении переговоров сообщит дату. Возможно, концерт пройдет либо в мае, либо в июне», - уточнила Андреасян.
Ранее сообщалось, что концерт рэпера в Ереване, запланированный на 23 сентября, перенесли по решению правительства Армении.
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