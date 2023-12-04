Саудовская Аравия и Франция ведут переговоры о послевоенном устройстве cектора Газа . Об этом сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар", близкая к "Хезболле".

По данным газеты, Франция под руководством Макрона готовит "практические предложения" по ХАМАС и другим группировкам перед встречей в Париже 13 декабря. Эта встреча, в которой примут участие западные и израильские официальные лица, будет посвящена обсуждению укрепления сотрудничества в сфере безопасности против группировки ХАМАС.

Согласно "Аль-Ахбар", Париж и Эр-Рияд ведут переговоры о будущем Газы, рассматривая требования палестинцев и Израиля. Саудовская сторона представляет видение, включающее в себя прекращение огня, освобождение заключенных, гуманитарную и медицинскую помощь, а также планы по восстановлению региона. Также рассматривается требование Израиля об освобождении заложников, демилитаризации Газы и сдаче руководства ХАМАС.

В рамках предложения обсуждается возможность выхода руководства ХАМАС из анклава, причем Алжир якобы готов принять лидера ХАМАС Яхью Синвара. Несмотря на официальное требование Израиля о ликвидации Синвара, его дом в Хан-Юнисе оказался пуст. Лидер ХАМАС сумел скрыться.