Стрелком в американском университете оказался профессор
В Невадском Университете Лас-Вегаса произошла стрельба: три человека были убиты и еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы в среду. По информации Associated Press, подозреваемый в совершении этого преступления – бывший профессор, который искал работу в учебном заведении, убит в перестрелке с правоохранительными органами.
Согласно официальному представителю полиции, подозреваемый ранее работал в Восточно-Каролинском университете в Северной Каролине. Источник, пожелавший остаться анонимным из-за отсутствия полномочий для публичного комментирования, подтвердил эту информацию.
Трагедия в Университете Невады в Лас-Вегасе вызвала шок в городе, который еще не оправился от последствий массовой стрельбы 2017 года, в результате которой погибли 60 человек.