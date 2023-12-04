В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в город Физули 7 декабря отправлена очередная группа жителей, в которую вошли члены семей, ранее временно расселенных в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных регионах Азербайджана.

Группа отправлена по линии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. На данном этапе в Физули переселяются еще 25 семей – 80 человек. Таким образом, в городе Физули будет обеспечено постоянное проживание 333 семей – 1 186 человек.