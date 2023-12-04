Турецкие социальные сети активно обсуждают историю 81-летнего жителя Бурсы Зюльфю Ширина, который был арестован за неуплату алиментов своей бывшей жене, живущей в Австралии , передают турецкие СМИ.

Ширин, забывший произвести платеж за прошлый месяц, развелся с женой 20 лет назад, но обязан был продолжать выплаты, так как по законам Турции мужчина должен платить алименты безработной бывшей жене до тех пор, пока она не выйдет замуж или не устроится на работу.

Эта новость особенно примечательна из-за вмешательства Бахри Инджилера, главы Общества защиты мужчин в Турции, который оплатил весь долг Ширина. Инджилер основал это общество несколько месяцев назад, чтобы помогать мужчинам, оказавшимся в подобных ситуациях. Сам Инджилер ранее столкнулся с подобными трудностями.

История Ширина, который был сильно расстроен при аресте, закончилась благополучно благодаря своевременной помощи Инджилера и вызвала значительный резонанс в обществе, обратив внимание на проблемы семейного законодательства Турции и права мужчин.