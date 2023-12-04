Раиси в Москве

Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Москву с визитом, где проведет переговоры с российским руководством, сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали на своей странице в сети X.

«Ибрагим Раиси прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным», - написал посол.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в четверг встретится в Москве с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, они обсудят реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику, а также поговорят о международных и региональных вопросах. Переговоры пройдут как в присутствии делегаций, так и один на один в формате рабочего обеда.