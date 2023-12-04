Грузия о важности дружбы с Азербайджаном

Дружба с Баку имеет для Тбилиси стратегическое значение, заявил председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он сказал, что интеграция Грузии в Европу важна и для Азербайджана.

«Очень хорошо, что президент дружественной для нас страны Ильхам Алиев рассматривает нашу интеграцию в Европу именно с этой точки зрения.

Наш прогресс в направлении европейской интеграции также важен для нашего друга и соседа Азербайджана, и заявление президента Ильхама Алиева является очень интересным и важным», - сказал Кобахидзе.