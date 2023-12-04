Автомобиль сына президента Сомали сбил насмерть человека в Стамбуле

Курьер скончался в Стамбуле спустя почти неделю после того, как автомобиль с сыном президента Сомали сбил его.

По данным СМИ, инцидент произошел 30 ноября на шоссе Кеннеди в центре Стамбула: 38-летний курьер Юнус Гечер на мотоцикле начал снижать скорость на выезде из туннеля, чтобы остановиться на обочине. Ехавший в том же направлении автомобиль с Мохамедом Хасаном Махмудом за рулем врезался в мотоцикл, Гечера отбросило после удара на дорогу.

Гечер скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Друзья курьера, у которого остались двое детей, один из них инвалид, рассказали агентству, что согласно записям с камер видеонаблюдения, автомобиль Махмуда во время ДТП не пытался тормозить. Они требуют ареста Махмуда как виновника гибели Гечера.