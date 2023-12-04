Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 14:42

Накануне, выступая в университете ADA на форуме «Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности», президент Ильхам Алиев коснулся темы поставок Еревану различных вооружений, осуществляемых рядом стран. В частности, отмечая, что Франция и Индия, поставляющие Армении оружие, по сути дела, подливают масло в огонь региональной напряженности, глава государства подчеркнул, что таким образом Париж и Нью-Дели формируют в армянских лидерах идеи, весьма далекие от реальности.

«Армения может подумать, что, используя это оружие, она сможет вновь оккупировать Карабах, - отметил президент Алиев. - Я еще не говорю о его качестве. Но даже при наличии современного оружия такое невозможно. Потому что исход войны решается благодаря людям и состоянию их духа. После Второй Карабахской войны даже сама Армения признавалась, что за время войны у нее было двенадцать тысяч дезертиров и перебежчиков. Другими словами, Армения не сможет противостоять Азербайджану». Как уже писал haqqin.az, Франция заключила с Арменией контракты на поставку радаров, систем ПВО малой дальности и легких бронетранспортеров. На днях Сенат этой страны также рекомендовал правительству безотлагательно передать Еревану артиллерийские системы Ceasar. Что же касается Индии, то эта страна является на данный момент основным поставщиком оружия в Армению. Нью-Дели продает Еревану ракетные установки, артиллерийские части и противотанковые ракеты. Но даже несмотря на то что поставляемое в Армению индийское вооружение произведено, в основном, на базе советских/российских технологий, а потому не может конкурировать с передовыми зарубежными аналогами, попытки Еревана восстановить и вооружить свою армию, фактически уничтоженную в 44-дневной Карабахской войне, могут подтолкнуть реваншистские круги Армении к новой военной авантюре против Азербайджанской Республики.

Именно с этой точки зрения неуместны любые параллели между вооружением Армении и усилением военного потенциала со стороны Азербайджана, который никогда не предъявлял территориальных претензий ни к одной из соседних стран. К слову, восстановлением военного потенциала Армении занимаются не только Франция и Индия, но и США, планирующие увеличить прямую военную поддержку этой страны. И хотя прямые поставки американского оружия Армении пока маловероятны, Вашингтоном уже запущены другие инструменты поддержки, в том числе подготовка кадров для армянской армии. К этому процессу подключился и Евросоюз, обсуждающий в настоящее время механизмы прямой военной поддержки Еревана через свой Фонд поддержки мира. Василис Марагос, глава миссии ЕС в Ереване, заявил недавно, что Брюссель в этой связи разработает конкретные предложения и намерен в ближайшие дни направить в Ереван техническую миссию. «Обсуждения состоятся позже, но верховный представитель Европы Жозеп Боррель уже пообещал, что будет работать в этом направлении, - отметил Марагос. - Подробности предоставим в ближайшие недели. Мы готовимся к визиту технической миссии в конце этого года или в начале января для разработки конкретных предложений в сфере нелетальной поддержки Армении».