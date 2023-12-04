Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 14:55

Президент Ильхам Алиев выступил накануне на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АDА совместно с Центром анализа международных отношений. В ходе короткой речи глава государства раскрыл ключевые моменты 30-летней борьбы азербайджанского народа за освобождение части своих земель от армянской оккупации, рассказал о ходе восстановительных работ и сопутствующих процессах, происходящих на освобожденных территориях, а также о провокациях и кознях, чинимых против нашей страны отдельными странами и международными структурами.

В частности, президент внес ясность в отношения Азербайджана с Европой, которые сегодня трудно назвать однозначными. С одной стороны, глава государства отметил тесные и отлаженные взаимоотношения с Европейским союзом и Европейской комиссией. Евросоюз сегодня является основным торговым партнером Азербайджана, на который приходится около 50 процентов внешнеторгового оборота нашей страны. В политическом плане Азербайджан принял протоколы о стратегическом партнерстве с девятью членами Евросоюза, то есть с третью стран ЕС, что свидетельствует о высоком уровне отношений как с отдельными государствами, так и с организационными структурами Старого Света. В целом же, подчеркнул глава государства, Азербайджан неизменно поддерживал усилия председателя ЕС Шарля Мишеля по прекращению конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Столь же высоко лидер Азербайджана оценил отношения с Еврокомиссией, с которой наша страна работает одновременно по разным направлениям, в том числе расширяя сотрудничество в области энергетики. Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку пошел навстречу Еврокомиссии, когда ее представители обратились с просьбой увеличить поставки газа в Европу, испытывающей сложности с энергоресурсами. Сегодня, по словам главы государства, стороны обсуждают вопросы, касающиеся линий коммуникаций, торговли, инвестиций, а также в рамках проекта, объединяющего Грузию, Азербайджан, Румынию и Венгрию, планируют тесное сотрудничество в области зеленого водорода. В то же время Европарламент продолжает создавать препятствия для развития двусторонних связей. Глава государства назвал «безответственными» и выходящими за рамки нормативной логики и психологии антиазербайджанские высказывания группы евродепутатов. «Европарламент принял более десяти антиазербайджанских резолюций, и остается лишь сожалеть об этом, - отметил президент Ильхам Алиев. - Хотя вместо того чтобы обвинять других в каком-то конкретном проступке, Европарламенту следовало бы заняться собственными проблемами».

Президент выразил открытое недовольство политикой и отношением к Азербайджану со стороны таких европопулистов, как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европарламента Роберта Метсола. По словам главы государства, даже представители Армении признают, что Жозеп Боррель, продолжающий настаивать на том, что из Карабаха в Армению выехали 150 тысяч армян, а не сто, сознательно вводит в заблуждение международную общественность. Боррель не просто манипулирует цифрами, а прямо обвиняет Азербайджан в деяниях, которые наша страна не совершала. Министерство иностранных дел Азербайджана уже выступило с резким заявлением по этому вопросу. Остается лишь разводить руками, наблюдая за тем, как испанец Жозеп Боррель, страна которого реально сталкивается с проблемами сепаратизма, защищает армянских сепаратистов. «Это выглядит очень странно, - подчеркнул глава государства. - А что можно сказать о Франции, которая, вооружая Армению, подливает масла в огонь и формирует у Еревана нереальное представление о ситуации? Здесь могут подумать, что, используя эти вооружения, они смогут заново оккупировать надуманный ими Нагорный Карабах. К тому же качество этого оружия оставляет желать лучшего. Но, даже имея самое современное оружие, ситуацию переломить невозможно, потому что результат войны достигается благодаря людям и их духу. А о духе армян свидетельствует армянская же статистика - во время Второй Карабахской войны у них было 12 тысяч дезертиров. Как они смогут противостоять Азербайджану? Но, несмотря на все это, президент Франции Эммануэль Макрон, используя неоднозначные, неприемлемые слова и выражения в адрес Азербайджана, по существу, сорвал переговоры в Гранаде, на которые сам же напросился».