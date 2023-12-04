Что обсудили азербайджанский и британский министры в Баку

Во встрече, прошедшей под председательством министра энергетики Азербайджана, сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны Пярвиза Шахбазова и государственного министра Великобритании по вопросам экспорта, сопредседателя комиссии с британской стороны лорда Малкольма Оффорда, приняли участие уполномоченные представители соответствующих государственных организаций двух стран.

В четверг, 7 декабря, в Баку состоялось шестое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Великобритании.

В своем выступлении Пярвиз Шахбазов отметил, что Азербайджан и Великобританию объединяют традиционные отношения дружбы и тесного сотрудничества. Было отмечено, что важную роль в укреплении сотрудничества играют взаимные официальные визиты и встречи.

«Великобритания - страна, которая является крупным иностранным инвестором в Азербайджане: с 1995 года и до середины 2023 года эта страна инвестировала в Азербайджан 35 миллиардов долларов, из которых 33 миллиарда долларов были выделены для нефтегазового сектора. За указанный период Азербайджан инвестировал в Великобританию два миллиарда долларов США», - подчеркнул министр.

В выступлении Шахбазова была отмечена деятельность британских компаний в строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, дана высокая оценка вкладу Соединенного Королевства в разминирование этих территорий.

В то же время Малкольм Оффорд в своем выступлении отметил, что ежегодные торговые отношения между Азербайджаном и Великобританией оцениваются в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов: «Мы полны решимости увеличить эту цифру посредством ускорения и упрощения торговли для субъектов хозяйствования в обеих странах. Совместная межправительственная комиссия играет роль платформы для обсуждения способов стимулирования большего и более быстрого роста торговли и инвестиций».