Что обсудили азербайджанский и британский министры в Баку
В четверг, 7 декабря, в Баку состоялось шестое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Великобритании.
Во встрече, прошедшей под председательством министра энергетики Азербайджана, сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны Пярвиза Шахбазова и государственного министра Великобритании по вопросам экспорта, сопредседателя комиссии с британской стороны лорда Малкольма Оффорда, приняли участие уполномоченные представители соответствующих государственных организаций двух стран.
В своем выступлении Пярвиз Шахбазов отметил, что Азербайджан и Великобританию объединяют традиционные отношения дружбы и тесного сотрудничества. Было отмечено, что важную роль в укреплении сотрудничества играют взаимные официальные визиты и встречи.
«Великобритания - страна, которая является крупным иностранным инвестором в Азербайджане: с 1995 года и до середины 2023 года эта страна инвестировала в Азербайджан 35 миллиардов долларов, из которых 33 миллиарда долларов были выделены для нефтегазового сектора. За указанный период Азербайджан инвестировал в Великобританию два миллиарда долларов США», - подчеркнул министр.
В выступлении Шахбазова была отмечена деятельность британских компаний в строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, дана высокая оценка вкладу Соединенного Королевства в разминирование этих территорий.
В то же время Малкольм Оффорд в своем выступлении отметил, что ежегодные торговые отношения между Азербайджаном и Великобританией оцениваются в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов: «Мы полны решимости увеличить эту цифру посредством ускорения и упрощения торговли для субъектов хозяйствования в обеих странах. Совместная межправительственная комиссия играет роль платформы для обсуждения способов стимулирования большего и более быстрого роста торговли и инвестиций».
На заседании была рассмотрена работа, проделанная за период, прошедший после 5-го заседания Межправительственной комиссии. Между двумя странами состоялось обсуждение деловой среды и сотрудничества в области энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационных и коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики, противоминной деятельности и выявления пропавших без вести лиц, образования, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, окружающей среды и изменения климата.
По итогам заседания был подписан Протокол о завершении 6-го заседания комиссии.