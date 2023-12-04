Известный рэпер обвиняется в изнасилованиях

Этот иск стал четвертым обвинением в сексуализированном насилии против Комбса за последние недели. Девушка, выступающая под псевдонимом Джейн Доу, утверждает, что Комбс и двое других мужчин, включая Харви Пьера, президента Bad Boy Entertainment, изнасиловали ее в студии рэпера в Нью-Йорке после того, как она была доставлена туда на частном самолете из Мичигана.

Доу решила выдвинуть обвинения, вдохновленная исками других женщин против Комбса, в том числе R'n'B-певицы Кассандры Вентуры, которая обвинила его в неоднократных изнасилованиях на протяжении 10 лет. В иске Доу также указывается, что обвинения в сексуализированном насилии были выдвинуты и против Харви Пьера.

В своем заявлении Комбс отрицает обвинения, называя их «отвратительными» и мотивированными стремлением к быстрой выгоде. Он утверждает, что будет бороться за свое имя и правду. После третьего иска Комбс покинул пост председателя музыкального телеканала Revolt, который он основал в 2013 году.