Кремль призывает «набраться терпения»

Заявлений президента РФ Владимира Путина о намерении участвовать в предстоящих выборах до сих пор не было, нужно «набраться терпения». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До сих пор пока никаких заявлений Путина не было, поэтому здесь давайте наберемся терпения», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Совет Федерации официально назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.