Погода на завтра

Восьмого декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем будет преимущественно без осадков. Однако утром и вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем - 9-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана завтра местами будет дождливо. В отдельных местах осадки будут интенсивными, в горных районах возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 3-8° тепла.