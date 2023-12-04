Дипломатический скандал между Британией и Россией: что известно обновлено 17:28
Британское правительство обвинило российские разведывательные службы в кибершпионаже в отношении высокопоставленных британских политиков, государственных служащих и журналистов, а также в проведении «злонамеренной киберактивности» с целью вмешательства в политические процессы Великобритании, сообщает Associated Press.
Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что ФСБ ответственна за серию кибершпионских операций, нацеленных на британских парламентариев из различных партий, а также на «высокопоставленных физических и юридических лиц» с 2015 года, включая утечку и использование конфиденциальной информации в интересах России.
Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти сообщил законодателям, что кибергруппа, известная как Star Blizzar и, как полагают британские эксперты по кибербезопасности, находящаяся под колпаком ФСБ, использовала фальшивые удостоверения личности для подделки контактов и компрометации электронных почтовых аккаунтов госчиновников. Считается, что эта группа сосредоточилась на взломе данных, а другие лица распространяли их по разным каналам.
Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил: «Российские попытки вмешательства в британскую политику являются абсолютно неприемлемыми и угрожают нашим демократическим процессам. Несмотря на их многократные попытки, они потерпели неудачу».
«Россия нацелена на демократический процесс в Великобритании. Эта группа получила огромное количество данных. Эта информация используется для подрыва Запада различными способами», – рассказали анонимные западные чиновники BBC.
Великобритания уже обвиняла Россию во вмешательстве в выборы 2019 года после похищения документов о торговле между США и Британией у депутата-консерватора Лиама Фокса, которые затем попали в сеть, но до сих пор не называла, кто может за этим стоять.
Ранее стало известно, что хакеры, связанные с РФ и Китаем, взломали самый опасный ядерный объект Британии.
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Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании после того, как Лондон ввел санкции против двух членов хакерской группировки Callisto, обвиняемой в связях с ФСБ. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством Великобритании.
"Соединенное Королевство и его союзники сегодня раскрыли серию предпринятых российскими спецслужбами попыток осуществления киберопераций, направленных против высокопоставленных лиц и организаций. Правительство Соединенного Королевства считает, что это делалось с намерением использовать полученную информацию для вмешательства в британскую политику и демократические процессы", — сказано в заявлении МИД, ранее объявившего о введении санкций против двух членов хакерской группировки Callisto, известной также под названиями Seaborgium, Star Blizzard и Cold River, в связи с предполагаемыми связями с ФСБ.
"Министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития также вызвало посла России, чтобы выразить глубокую обеспокоенность продолжающимися попытками России использовать кибернетические возможности для вмешательства в демократические процессы в Соединенном Королевстве и за его пределами", — сообщили в ведомстве.