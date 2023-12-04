Британское правительство обвинило российские разведывательные службы в кибершпионаже в отношении высокопоставленных британских политиков, государственных служащих и журналистов, а также в проведении «злонамеренной киберактивности» с целью вмешательства в политические процессы Великобритании, сообщает Associated Press.

Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что ФСБ ответственна за серию кибершпионских операций, нацеленных на британских парламентариев из различных партий, а также на «высокопоставленных физических и юридических лиц» с 2015 года, включая утечку и использование конфиденциальной информации в интересах России.

Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти сообщил законодателям, что кибергруппа, известная как Star Blizzar и, как полагают британские эксперты по кибербезопасности, находящаяся под колпаком ФСБ, использовала фальшивые удостоверения личности для подделки контактов и компрометации электронных почтовых аккаунтов госчиновников. Считается, что эта группа сосредоточилась на взломе данных, а другие лица распространяли их по разным каналам.