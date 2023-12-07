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Компания HONOR выпустила новый смартфон X9b. Несмотря на доступную цену, новинка отличается рядом интересных характеристик. Например, смартфон получил усиленную конструкцию, благодаря чему стал невероятно устойчивым к падениям. Ниже — топ качеств нового HONOR X9b, которые выделяют новинку из ряда конкурентов.

Премиальный вид Производитель добавил немного роскоши в смартфон среднего ценового диапазона. Действительно, HONOR X9b выглядит заметно дороже, чем стоит на самом деле. Особенно это касается оранжевой версии. Она получила покрытие, внешне и тактильно очень напоминающее кожу. Выглядит дорого и премиально. Акценты в виде логотипа и рамки блока камер оформлены под золото, что гармонирует с тыльной панелью и добавляет оттенок роскоши. Для любителей классики, доступны версии зеленого и черного цветов.

Защита HONOR X9b — уникальный в своем роде смартфон, в котором огромное внимание уделили защищенности. Новинка получила трехуровневую защиту HONOR Ultra-Bounce, которая оберегает девайс от следов, которые появляются после падения на твердую поверхность.

Специальная конструкция защищает дисплей, раму и внутренние компоненты телефона. В HONOR применили новый амортизирующий материал и усиленное стекло, которые противостоят появлению царапин и сколов. Невероятный дисплей В HONOR X9b установлена матрица флагманского уровня. Это 6,78-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением 1200*2652, динамическим разрешением до 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Такой экран замечательно читается даже под прямыми солнечными лучами, а изображение на нем всегда остается ярким, контрастным и плавным. HONOR X9b может похвастаться многоуровневой системой защиты зрения. Здесь высокочастотная ШИМ, не создающая нагрузки на глаза.

Одна зарядка — на три дня Несмотря на утонченный профиль, в HONOR X9b установлена большая батарея емкостью 5800 мАч. Аккумулятор сверхвысокой плотности отличается долговечностью и высокой автономностью. Одной зарядки хватает на три дня работы или на 12 часов непрерывной игры в онлайне. Производительность HONOR X9b построен на мощном процессоре Snapdragon 6 Gen 1 с двумя версиями оперативной памяти 12Гб и 8 Гб и накопителем на 256 ГБ. Если вдруг оперативной памяти не хватит, система выделит в помощь еще 8 ГБ. Получаем 20 ГБ ОЗУ! Это обеспечивает мгновенный доступ практически к любому когда-либо открытому на телефоне приложению.