Эмиль Масимов – новый председатель совета директоров компании AzerTelecom

Масимов обладает 18-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций. Наряду с тем, что в настоящее время Масимов является Генеральным директором компании Azerconnect, он также входит в наблюдательный совет нескольких крупных компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий. Эмиль Масимов является выпускником Манчестерского университета и Гарвардской школы бизнеса.

AzerTelecom – ведущий телекоммуникационный оператор Азербайджана и часть телекоммуникационной группы, входящей в состав международной группы компаний NEQSOL Holding.

NEQSOL Holding осуществляет свою деятельность в одиннадцати странах в области телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства и насчитывает более 12 000 сотрудников.