Дорожная полиция предупредила водителей о кошках

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана попросило водителей проверять внутреннюю часть двигателя своих автомобилей на наличие кошек, которые в зимние месяцы могут забираться туда.

«В холодные зимние месяцы кошки ищут теплые места. Обычно одним из таких мест для них является внутренняя часть двигателя автомобиля. Будьте осторожны, проверяйте внутреннюю часть двигателя, прежде чем заводите автомобиль, чтобы не причинить вреда кошкам, которые могут там находиться», - говорится в сообщении.