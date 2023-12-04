Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:33

Накануне вечером, после встречи в Баку с президентом Ильхамом Алиевым, Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, написал в своем аккаунте в соцсети X, что провел «позитивные и конструктивные» переговоры. «Как я и сказал президенту Алиеву, Соединенные Штаты приветствуют визиты в нашу страну председателя Центрального банка и министра энергетики вашей страны, а госсекретарь Блинкен надеется вскоре принять в Вашингтоне министров иностранных дел Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна для проведения мирных переговоров, - написал О`Брайен и добавил. - Установление прочного и устойчивого мира в регионе Южного Кавказа откроет исторические возможности».

Необходимо вновь напомнить, что предыдущие заявления Джеймса О'Брайена на слушаниях в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США, состоявшихся 16 ноября, вызвали в отношениях между Вашингтоном и Баку значительное напряжение. В ответ на заявление О'Брайена об ограничении визитов высокопоставленных азербайджанских чиновников в США официальный Баку отказался от участия в мирных переговорах, запланированных на 20 ноября в Вашингтоне, а также заявил, что и американским чиновникам отныне так же не удастся посещать Азербайджан. Но спустя всего две недели госсекретарь Энтони Блинкен позвонил президенту Алиеву и предпринял в ходе телефонного разговора конкретные шаги к сближению. Именно по просьбе Блинкена азербайджанская сторона разрешила О'Брайену посетить Баку. Звонок госсекретаря США, а также его стремление снять напряжение на треке Вашингтон-Баку подтвердили распространяемую в эти дни американскими СМИ информацию о разногласиях в Госдепартаменте, связанных с политикой в отношении Азербайджана. В частности, в ней отмечалось, что ряд представителей руководства американского внешнеполитического ведомства предлагали предпринять против Баку жесткие шаги, тогда как другие высокопоставленные дипломаты выступали против, утверждая, что ухудшение отношений с Азербайджаном нанесет ущерб стратегическим интересам США в регионе Южного Кавказа.

Так вот, судя по встрече президента Алиева с Джеймсом О'Брайеном, в Госдепартаменте возобладала точка зрения сторонников сохранения конструктивных связей с Азербайджаном, к которым следует отнести и госсекретаря Энтони Блинкена. В ходе открытой для прессы части встречи главы государства с помощником госсекретаря США стороны дали позитивную оценку важности двусторонних отношений. Если же добавить к этому мнение высокопоставленного американского дипломата, отметившего, что переговоры в Баку носили конструктивный и позитивный характер, то напрашивается вывод, что в Вашингтоне проанализировали, чем для региональных интересов США могут обернуться последствия испорченных отношений с Азербайджаном, а потому решили вернуть диалог между Вашингтоном и Баку в конструктивное русло. Из чего следует, что Соединенные Штаты готовятся сохранить свою роль в процессе азербайджано-армянских мирных переговоров и, таким образом, и дальше выступать главным гарантом достижения мира на Южном Кавказе.

В целом азербайджанская сторона учитывает важность вашингтонской платформы, а потому положительно оценивает роль США в мирном процессе. Накануне президент Ильхам Алиев, выступая на форуме в университете ADA с участием международных экспертов, подтвердил важность вашингтонского формата, отметив при этом, что из-за ограничения на визиты азербайджанских официальных лиц в США встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне не состоялась. Сейчас американская сторона фактически признала ошибочность этого шага. Согласно заявлению Джеймса О'Брайена, сделанному по итогам переговоров в Баку, госсекретарь Энтони Блинкен надеется уже в ближайшее время принять в столице США министров иностранных дел Азербайджана и Армении. В этой связи уместно напомнить, что на днях армянская сторона представила Баку новую версию проекта мирного соглашения, над которой, как отметил вчера президент Алиев, сейчас работают азербайджанские дипломаты. Глава государства также отметил, что в Брюсселе запланирована его встреча с премьер-министром Армении, которая, по словам Ильхама Алиева, «должна быть результативной», а потому к ней необходимо серьезно подготовиться.