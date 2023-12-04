Президент Чехии об опасности России

Поддержка Украины стала для некоторых политиков раздражающим фактором, однако Прага и в дальнейшем будет помогать Киеву, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Поддержка Украины стала раздражающим фактором для некоторых политиков и граждан, но России и ее властным амбициям нельзя отступать», - сказал президент.

По словам Павела, речь идет и о безопасности Чехии, поскольку есть обоснованные опасения, что Россия не будет уважать международное право и будет пытаться все шире влиять на события за пределами своих границ.

«Если мы не хотим подчиняться, у нас нет другого выбора, кроме как поддержать Украину», - напомнил Павел.

Он также добавил, что у России не должно возникнуть ощущения, что она достигнет своих целей с помощью любой агрессии.