Путин: Россия – больше не бензоколонка

Россия больше не является «страной-бензоколонкой» и по экономическому росту превосходит другие европейские государства. Как передают российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, за первые десять месяцев 2023 года ВВП России увеличился на 3,2%, а по итогам года может вырасти на 3,5%. «Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что в структуре экономического роста все большую долю занимают несырьевые отрасли, в частности, обрабатывающие производства, транспорт и логистика. Во втором квартале 2023 года на их долю пришлось 54% роста экономики, а еще 44% — на торговлю, общественное питание и другие услуги. «И только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить», — сказал Путин.

Ранее американское издание WSJ писало, что российская экономика оказалась достаточно устойчивой и «избежала коллапса», несмотря на западные санкции. Газета полагает, что на это повлияли правительственные стимулы, развитие военной промышленности и переориентация торговли на страны Азии. Вместе с тем, по мнению аналитиков, санкции будут тормозить рост российской экономики в долгосрочной перспективе и приведут к стагнации.