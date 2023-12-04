Гаджи Алиев сообщил о продлении ареста Гиркина

Адвокат экс-лидера сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова (Гиркина), которому вменяют публичные призывы к экстремизму, Гаджи Алиев сообщил о продлении меры пресечения его клиенту.

По словам Г.Алиева, несмотря на отсутствие отрицательных характеристик, суд принял решение о продлении меры пресечения Гиркина сроком на 6 месяцев.

Адвокат Гиркина отметил, что следующее заседание по делу Стрелкова состоится 14 декабря.