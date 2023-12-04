Европейский «десант» прилетел к товарищу Си

На повестке саммита ЕС-Китай широкий круг вопросов - от торговых споров до конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке.

Это первая личная встреча руководства ЕС с Си в Пекине с 2019 года после видеосаммита в прошлом году.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля и провел с ними переговоры.

Еще в преддверии встречи фон дер Ляйен призвала Китай к компромиссам в сфере торговли. «Главы государств и правительств европейских стран не будут бесконечно мириться с дисбалансом в торговых отношениях. Мы располагаем инструментами, чтобы защитить наш рынок», - цитирует ее Deutsche Welle.

Еще одной темой саммита станет попытка добиться от Пекина отмены санкций против ряда европейских политиков. Китай в 2021 году ввел визовые запреты и другие санкции, в частности, против депутата Европарламента и бывшего сопредседателя германской партии зеленых Райнхарда Бютикофера. Пекин так отреагировал на санкции ЕС против КНР из-за угнетения мусульман-уйгуров в Китае.

Глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на пресс-конференции, посвященной результатам саммита ЕС и Китая, заявил, что Китай призывает ЕС отказаться от практики санкций в отношении китайских компаний, если Брюссель рассчитывает на помощь Пекина. Он также призвал ЕС в случае наличия доказательств неправомерных действий китайских компаний в Европе решать данный вопрос непосредственно с китайским правительством.