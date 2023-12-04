Азербайджан выдал России трех обвиняемых

Согласно сообщению, ходатайства Генпрокуратуры России о выдаче для обеспечения исполнения приговора, вынесенного в отношении гражданина России, обвиняемого в совершении умышленных убийств и разбойных действий в сговоре с группой лиц и других разбойных действий, Насирова Сардара Сулейман оглу, а также Микаилова Мисира Бабагыр оглу, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговоренного к лишению свободы сроком на два года, и гражданина Туркменистана Атамырадова Мактымгулы Атамырадовича, обвиняемого в совершении на территории России акта нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего смерть пострадавшего, были удовлетворены Генпрокуратурой Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана в сентябре прошлого года был задержан С.Насиров. М.Атамырадов был задержан в сентябре текущего года при прохождении погранконтроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев, а М.Микаилов - в августе этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Управления полиции Сабунчинского района. В отношении задержанных решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении указанных лиц в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» приняты решения об экстрадиции. Сегодня они были переданы в компетентные органы России в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.