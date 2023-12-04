Баку и Лондон обсуждают торгово-экономическое сотрудничество

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в четверг, 7 декабря, с находящимся в Баку с визитом государственным министром Великобритании по вопросам экспорта лордом Малкольмом Оффордом.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией. Стороны указали, что повестка межгосударственных отношений широка, было выражено удовлетворение динамикой торгово-экономического сотрудничества. Отмечено, что в 2022 году объем товарооборота между Азербайджаном и Великобританией вырос более чем на 55%, превысив 1 миллиард долларов США.