Власти Дании запретили сжигать Коран

Парламент Дании принял закон, который предполагает запрет на сожжение религиозных текстов, в том числе Корана, сообщает агентство AFP.

Закон приняли в парламенте 94 голосами за и 77 против.

Законопроект о запрете «неприемлемого обращения» с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, представили в Дании в конце октября. Это мотивировали возрастанием террористической угрозы в связи с акциями, на которых активисты сжигали священные книги.