Хуситы угрожают Саудовской Аравии и Эмиратам

Йеменские хуситы угрожают Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) ответным ударом в случае нападения на стороне Израиля. Об этом сообщает член политбюро группировки «Ансар Аллах» Мухаммад Аль-Бухайти.

«Если Саудовская Аравия и ОАЭ станут участниками возможного военного нападения на Йемен вместе с сионистским Израилем, мы нанесем удар по всем нефтяным и газовым скважинам в их странах. Мы не остановимся на этом и уничтожим все их корабли», - заявил член политбюро группировки «Ансар Аллах» Мухаммад Аль-Бухайти.