«В течение трех лет после окончания Второй Карабах ской войны я несколько раз публично заявлял, что мы считаем армян, проживающих в Карабах е, нашими гражданами. Мы считаем, что они стали объектом манипуляций со стороны лидеров сепаратистов. И мы предложили им условия, на которых они могут остаться и продолжать жить на этой территории. Это полностью соответствовало международному праву». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на форуме « Карабах : Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованный Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

По словам президента Алиева, единственное, что проживающие в Карабахе армяне «должны были сделать, это подать заявление на получение азербайджанского гражданства. Также были рассмотрены вопросы, связанные с их безопасностью и правами. Мы неоднократно заявляли, что их безопасность будет обеспечена в соответствии с Конституцией Азербайджана и его обязательствами перед международными организациями. Что касается их прав, то мы публично заявили, что они будут обеспечены на этой же основе».

«Процесс затягивался, и тогда мы поняли, что между нами и армянами в Карабахе существует некая преграда. Была ли она установлена армянским правительством или местными сепаратистами, я не знаю. Но потом мы решили начать общение, и я назначил своего специального представителя - одного из наших депутатов, - поручив ему начать разговор с представителями армянской общины. Мы даже договорились, что первая встреча состоится в то время еще оккупированном Ходжалы, на базе российских миротворческих сил. И эта встреча состоялась. Это была первая встреча, на которой мы предложили армянам остаться и интегрироваться. К сожалению, слово «реинтеграция», которое я много раз использую, было тогда воспринято с некой иронией, как со стороны самого армянского правительства, так и со стороны сепаратистов, тех самых сепаратистов, которые сейчас ждут своего приговора в СИЗО. Мы предложили организовать вторую встречу в городе Евлах, расположенном менее чем в часе езды от Карабаха, и проводить эти встречи регулярно. К сожалению, карабахские армяне, я имею в виду тех, кто считает себя лидерами, отказались. Мы многократно, по крайней мере дважды, приглашали их публично, но они отказывались», - рассказал гостям форума Ильхам Алиев.

Глава государства указал, что армяне Карабаха «не хотели даже разговаривать с нами. И тогда мы решили использовать другие каналы, о чем заявили публично. Мы обнародовали наше предложение по реинтеграции. Оно было опубликовано… Мы запустили электронный портал для реинтеграции, где может зарегистрироваться каждый, желающий получить азербайджанское гражданство. И, конечно, все права, которые мы им предложили, тоже были предметом дальнейших консультаций. Но, думаю, наши предложения были абсолютно приемлемы и основаны на лучших практиках, на европейских конвенциях о национальных меньшинствах, языках, праве на образование на родном языке, религиозных, культурных и муниципальных правах, праве выбора собственных представителей на муниципальных выборах. Мы даже поставили их в известность о проведении у нас муниципальных выборов, намеченных на конец 2024 года, чтобы они тоже могли участвовать. Они могут выбрать собственных представителей в качестве руководителей муниципалитетов. А что еще мы должны были им предоставить или предложить? Это был максимум возможного, и всё это происходило абсолютно прозрачно. Это же предложение мы отправили в столицы, которые хотели быть посредниками. Я имею в виду Европейский Союз, Брюссель и Вашингтон. Так что мы сделали всё абсолютно прозрачно. Но они сказали «нет». И знаете, когда они согласились встретиться? Только после 20 сентября».