Генпрокуратура вносит ясность...

Генеральная прокуратура Азербайджана внесла ясность в вопрос, может ли жилищно-строительный кооператив (ЖСК) требовать от собственников средства на оплату счетчиков электроэнергии, воды и газа и их установку в многоквартирных зданиях.

Согласно сообщению ведомства, в соответствии со статьей 11 закона Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике», статьей 13 закона Азербайджанской Республики «О газоснабжении» и статьей 31 закона Азербайджанской Республики «О водоснабжении и водоотведении» счетчик для потребителей, являющихся физическими лицами, оборудуется и устанавливается за счет средств предприятия-поставщика.

«В соответствии с требованиями указанных законодательных актов счетчик для потребителя, являющегося юридическим лицом, оборудуется и устанавливается за счет его собственных средств.

Также согласно статьям 8, 13 и 23 названных законов, соответственно, жилые здания могут быть допущены к эксплуатации после их оснащения счетчиками.

В то же время, согласно статье 102.2 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики, разрешение на эксплуатацию выдается после обследования объекта строительства (осмотра объекта строительства) и определения его соответствия установленным требованиям.

В связи с этим, затраты на счетчики и их установку должны быть включены в отпускную цену квартиры или плату за долю, включенную в состав общих затрат, понесенных на строительство здания», - говорится в сообщении ведомства.