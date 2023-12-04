Алиев: «Что имел в виду Пашинян? Никто его не спрашивает»
«Документ (мирный договор – ред.), который будет подписан… имеет значение. Однако я считаю, что он особенно важен для нас, учитывая 30 лет нежелания Армении освободить хотя бы сантиметр нашей земли. Это нежелание не ограничивается бывшими лидерами карабахского клана, ставшими президентами, его также проявил и сам Пашинян, когда он заявил «Карабах - это Армения, и точка» в Ханкенди в 2019 году. Что он имел в виду? Никто его не спрашивает об этом. И когда его министр обороны в том же 2019 году сказал, что «будет новая война за новые территории», угрожая Азербайджану оккупацией, это была не банда Кочаряна-Саргсяна. Это был Пашинян. Так, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», отвечая на вопрос директора Фонда Links Europe (Нидерланды) Денниса Саммута.
«А теперь он (Никол Пашинян – ред.) говорит «Карабах - это Азербайджан». Потому что мы выиграли войну, а не потому, что он поменял свою идеологию. Идеология осталась прежней. Они все ещё живут с ней. Разница между армянским правительством и оппозицией состоит лишь в том, что первое четко понимает, что в случае продолжения оспаривания нашей территориальной целостности, мы снова их раздавим, независимо от того, кто стоит за ними. Неважно, кто им что говорит в той знаменитой, прекрасной европейской столице. Оппозиция же занимается этим, потому что хочет свергнуть Пашиняна. Они хотят, чтобы это произошло. Они хотят, чтобы он совершил эту ошибку, а затем они придут к власти. Итак, нам нужны гарантии - гарантии, которые мы можем увидеть своими глазами. Так что это будет лучшим фактором мира на Кавказе».