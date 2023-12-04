Предупреждение синоптиков

В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 8 декабря и до утра 10 декабря ожидаются дожди, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Согласно информации, в некоторых частях полуострова дожди будут интенсивные.

В районах Азербайджана с вечера 8 декабря и до утра 11 декабря ожидаются дожди. В отдельных местах интенсивные, возможны грозы, в горных районах - снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с.