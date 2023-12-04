Генерал армии, экс-министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов считает, что нужно захватить еще несколько украинских регионов. Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, перед россиянами якобы еще стоит много задач, среди которых оккупация новых регионов Украины.

«Нам нужны обязательно Николаевская и Одесская области. Это обязательно для того, чтобы не допустить мотивации Запада взять Украину в НАТО», — заявил Анатолий Куликов.