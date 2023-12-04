В России пригрозили захватить еще две области Украины видео
Генерал армии, экс-министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов считает, что нужно захватить еще несколько украинских регионов. Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, перед россиянами якобы еще стоит много задач, среди которых оккупация новых регионов Украины.
«Нам нужны обязательно Николаевская и Одесская области. Это обязательно для того, чтобы не допустить мотивации Запада взять Украину в НАТО», — заявил Анатолий Куликов.
Генерал армии, экс-глава МВД Куликов: нам нужны Николаевская область, Одесская область, обязательно нужны.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 6, 2023
Вот это и есть реальные цели России: оккупировать, захватить, уничтожить страну, уничтожить людей.
А то, что болбочет Путин про "защиту Донбасса" - тупое враньё. pic.twitter.com/Z6RdEgThEu
Такой сценарий, продолжает бывший экс-глава МВД РФ, необходим для того, чтобы отрезать Украину от акватории Черного моря. После этого НАТО якобы не сможет использовать морские рубежи в своих целях.
Куликов убежден, что если Украина лишится двух областей, у которых есть выход к воде, она якобы станет не нужна военному блоку.
«Не Россия виновата. Вина лежит на националистах и Западе, который подзуживал их. Наша задача — противостоять им», — цитируют СМИ Куликова.