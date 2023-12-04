В России забеспокоились из-за убийства экс-депутата Украины

В России комитеты Совета Федерации подготовят к 13 декабря предложения по защите российских политиков и общественных деятелей от угроз со стороны Украины, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Такое поручение дано сенаторам в связи с убийством экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье, пояснил Косачев.

По его словам, «в воздухе повисли угрозы» в адрес российских политиков и работников СМИ, и что для их защиты «нужны системные действия как в России, так и на международном уровне».

Ранее Косачев называл убийство Кивы «актом государственного терроризма» и заявлял, что как «известно из открытых источников», за ним стоит Минобороны Украины.

Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы произошло 6 декабря в парке коттеджного поселка в деревне Супонево в Подмосковье. Кива был застрелен «из неустановленного оружия». Украинские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, называют убийство Кивы «спецоперацией» Службы безопасности Украины.