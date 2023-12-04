После рейдов полиции сотни «новых русских» забрали в армию

За последние два месяца в результате рейдов на подмосковные склады, стройки и фирмы более 350 человек, недавно получивших российский паспорт, отправили на службу в армию. Об этом пишет «Медуза».

Согласно сообщению, в октябре и ноябре сотрудники полиции искали граждан, которые недавно получили паспорт и не встали на воинский учет. Утверждается, что с начала октября на службу призвали более 350 человек, из них более 200 — в ноябре.

Официального подтверждения этой информации нет.