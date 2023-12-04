Pantone назвал цвет 2024 года

По версии института, этот цвет символизирует внутреннее спокойствие, глубокую потребность в общности, единении и социальных связях.

Американский институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2024 года оттенок оранжевого — Peach Fuzz, «персиковый пух». Об этом организация сообщила на своем сайте.

Компания Pantone разрабатывает цветовые палитры и стандарты, а также консультирует бренды по цветовым решениям. Pantone Institute of Color, или Институт цвета Pantone,— часть компании Pantone. Сотрудники института изучают, как цвет влияет на все сферы жизни. В течение года сотрудники института наблюдают, какие оттенки в мире используют чаще всего. Таким образом, институт назначает цветом года оттенок, который уже стал популярен.

Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйземан говорит, что оттенок «персиковый пух» призывает людей прислушаться к человеческому опыту, делая акцент на важности здоровья, в том числе ментального.

Pantone выбирает цвет года уже 25 лет. Оттенком 2023 года был насыщенный малиновый (Viva Magenta), а 22-го — синий с фиолетово-красным подтоном (Very Peri).