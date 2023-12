Мероприятие состоится в рамках Недели Генассамблей FIA (Международная федерация автоспорта), которая проходит в эти дни в столице Азербайджана.

Нидерландец Макс Ферстаппен стал победителем сезона. Его товарищ по команде «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес занял 2-е место. Третьим стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». В командном зачете - Кубке конструкторов – также победил «Ред Булл».

По сообщению Sky Sports, все трое подтвердили свое участие в церемонии. Последним это сделал Хэмилтон. Он пропустил аналогичное мероприятие в 2021 году, за что был оштрафован на 50 тысяч долларов.

Федерация автоспорта Азербайджана обещает гостям бакинской церемонии насыщенную и зрелищную программу. Вниманию собравшихся будет представлено шоу FIA in the Land of Fire («FIA в Стране огней»).

Также на сцену выйдут Алим Гасымов, Алихан Самедов, Алексей Милтих, Эмиль Афрасияб, Фергана Гасымова, Исфар Сарабский и другие знаменитые музыканты.

А пока в Бакинском Конгресс-центре идут последние приготовления.