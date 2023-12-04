Хэмилтон, Ферстаппен и Перес будут награждены в Баку И увидят шоу «FIA в Стране огней»; видео
Знаменитые пилоты «Формулы-1» Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Льюис Хэмилтон будут награждены в Баку на завтрашней ежегодной церемонии вручения призов по итогам сезона, сообщает haqqin.az со ссылкой на Sky Sports.
Мероприятие состоится в рамках Недели Генассамблей FIA (Международная федерация автоспорта), которая проходит в эти дни в столице Азербайджана.
Нидерландец Макс Ферстаппен стал победителем сезона. Его товарищ по команде «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес занял 2-е место. Третьим стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». В командном зачете - Кубке конструкторов – также победил «Ред Булл».
По сообщению Sky Sports, все трое подтвердили свое участие в церемонии. Последним это сделал Хэмилтон. Он пропустил аналогичное мероприятие в 2021 году, за что был оштрафован на 50 тысяч долларов.
Федерация автоспорта Азербайджана обещает гостям бакинской церемонии насыщенную и зрелищную программу. Вниманию собравшихся будет представлено шоу FIA in the Land of Fire («FIA в Стране огней»).
Также на сцену выйдут Алим Гасымов, Алихан Самедов, Алексей Милтих, Эмиль Афрасияб, Фергана Гасымова, Исфар Сарабский и другие знаменитые музыканты.
А пока в Бакинском Конгресс-центре идут последние приготовления.
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Неделя Генассамблей FIA стартовала 5 декабря. В ней принимает участие и президент Международной федерации Мохаммед Бен Сулайем. В Баку прибыли представили 128 стран.
Решение провести это престижное мероприятие в Азербайджане было принято в декабре прошлого года на Генассамблее в Болонье (Италия).