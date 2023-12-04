Минспорта выбрало столицы: Губа, Габала и Сумгаит
Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялось собрание Коллегии. В повестке заседания, прошедшего под руководством министра Фарида Гаибова, было определение спортивных столиц 2024-го и 2025-го годов, а также молодежной столицы 2025 года.
В результате голосования спортивными столицами стали соответственно Губа и Габала, а молодежной – Сумгаит.
Стоит напомнить, что молодежной столицей 2024 года в январе этого года был выбран Лянкяран.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!