Минспорта выбрало столицы: Губа, Габала и Сумгаит

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялось собрание Коллегии. В повестке заседания, прошедшего под руководством министра Фарида Гаибова, было определение спортивных столиц 2024-го и 2025-го годов, а также молодежной столицы 2025 года.