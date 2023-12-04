Баку передаст Еревану 32 армянских военных

В результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

32 человека, которых планируется вернуть Армении (лица, задержанные в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в декабре 2020 года в гадрутском направлении, остальные 6 человек – лица, задержанные в различные времена на границе), уже отбыли большую часть наказания.

В список не входят руководители сепаратистского режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества: Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, а также Вагиф Хачатрян, Алеша Хосровян.

Данная договоренность была достигнута в результате прямых переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, без какого-либо посредничества со стороны третьей страны. Что еще раз свидетельствует, что Азербайджан и Армения могут продвинуть мирный процесс без посредников.