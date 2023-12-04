Украина и США подписали важный документ

По словам Ермака, которые приводят украинские СМИ, в меморандуме определена локализация оборонной промышленности в Украине.

Украина и США на конференции оборонных индустрий в Вашингтоне подписали меморандум о совместном производстве в оборонной промышленности и обмене техническими данными. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«В Украине должны быть построены производственные мощности для обеспечения ВСУ необходимым оружием в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания.

Министерство обороны США и промышленные партнеры будут предоставлять Украине технические данные для начала локальной реализации отдельных проектов, целью которых является совершенствование устаревших систем противовоздушной обороны путем интеграции западных боеприпасов», - написал Ермак.

По его словам, «документ предусматривает, что Украина получит мощности, которые необходимы для успеха на поле боя в ближайшей перспективе, а в долгосрочной перспективе будут способствовать экономическому восстановлению и укреплению обороноспособности.

«Оружия будет больше! Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными», - написал в Facebook министр обороны Рустем Умеров по итогам первого дня конференции оборонных индустрий DFNC1: US Edition.