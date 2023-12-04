В Баку туристический саммит в честь Гейдара Алиева фото
7 декабря в рамках мероприятия «Азербайджанский туристический саммит 2023», посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялась презентация документального фильма и книги «Гейдар Алиев и азербайджанский туризм».
В фильме рассказывается о решениях, принятых общенациональным лидером по развитию туризма в период советской власти и независимости, а также о своевременных и целенаправленных шагах, предпринятых как продолжение этой успешной политики. Благодаря такой политике туризм стал одним из ведущих секторов ненефтяной экономики Азербайджана.
На мероприятии обсудили работы по развитию туризма в 2023 году, в том числе подготовку «Стратегии развития туризма на 2023-2026 годы» в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы», запуск единой туристической информационной системы, вопросы оценки и аудита отелей, сертификации гидов.
Было отмечено, что за 11 месяцев года в Азербайджан прибыло более 1 893 000 иностранных гостей, что превышает показатели прошлого года на 30 процентов, и что процесс восстановления отрасли после пандемии продолжается быстрыми темпами.
Также было подчеркнуто, что «Культурный ландшафт Хыналыг и Кочевой путь» включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в таких заповедниках, как Хыналыг, Басгал, Юхары Баш, Киш, продолжаются реставрационные работы. Завершаются работы по созданию комплекса «Грязевые вулканы» как нового уникального туристического продукта.
В целях эффективного использования туристического потенциала регионов создано 8 региональных офисов туризма, в том числе Карабахский региональный офис.
Продвижение туристического потенциала Азербайджана осуществлялось посредством маркетинговых кампаний на различных целевых рынках, участия в 17 международных выставках в течение года, размещения сотен статей на международных глобальных новостных порталах, таких как BBC, CNN, Euronews, National Geographic.
Далее мероприятие продолжилось панельной дискуссией. В ходе сессий местные предприниматели поделились опытом своих успешных проектов.