В фильме рассказывается о решениях, принятых общенациональным лидером по развитию туризма в период советской власти и независимости, а также о своевременных и целенаправленных шагах, предпринятых как продолжение этой успешной политики. Благодаря такой политике туризм стал одним из ведущих секторов ненефтяной экономики Азербайджана.

На мероприятии обсудили работы по развитию туризма в 2023 году, в том числе подготовку «Стратегии развития туризма на 2023-2026 годы» в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы», запуск единой туристической информационной системы, вопросы оценки и аудита отелей, сертификации гидов.